BIST 100 Yükseldi, İlk Yarıda 15.105,38 Puan

11.05.2026 13:35
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 15.105,38 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 15.105,38 puana yükseldi.

Cuma günü 15.025,99 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 36,66 puan ve yüzde 0,24 azalışla 15.025,99 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,73 puan ve yüzde 0,28 yükselişle 15.105,38 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.991,66 puanı, en yüksek 15.129,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,78, teknoloji endeksi yüzde 0,90 ve hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandıç. Mali endeks ise yüzde 0,69 değer değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükseldi, 36'sı düştü. Bir tanesi ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji, ASELSAN ile Şişecam oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 660 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,86, bileşik getirisi yüzde 41,44 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 157,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,3840 liradan, avro 53,4410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 azalışla 4 bin 660 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,1 artışla 101,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
Eski eşe sokak ortasında infaz! Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
