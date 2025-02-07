BIST 100 Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Yükselişte

BIST 100 endeksi ilk yarıda 9.849,44 puana çıkarak yüzde 0,07 değer kazandı.

07.02.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.849,44 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,29 puan ve yüzde 0,07 artışla 9.849,44 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 45,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,84 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,62 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

Karahan, "(Faiz indirimleri) Burada herhangi bir şekilde oto pilotta değiliz, toplantıdan toplantıya gidiyoruz, veri odaklı gidiyoruz, belli bir alanımız olduğunu değerlendiriyoruz ama ihtiyatlı bir şekilde gitmek burada oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.950 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 00:46:24. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.