BIST 100 Yüzde 0,54 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Yüzde 0,54 Arttı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.471,46 puana çıkarak yüzde 0,54 değer kazandı.

15.11.2024 15:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 yükselerek 9.471,46 puana çıktı.

Dün 9.420,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 27,28 puan ve yüzde 0,29 artışla 9.447,70 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,04 puan ve yüzde 0,54 artışla 9.471,46 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.424,34, en yüksek 9.501,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükselirken, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Gübre Fabrikaları oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 564 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 155,40 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,4240 liradan, avro 36,3960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 564 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 azalışla 71,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Yüzde 0,54 Arttı - Son Dakika

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