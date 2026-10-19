BIST 100 yüzde 2,49 düşüşle 11.430,14 puana geriledi, 85 hisse değer yitirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 291,58 puan azalarak 11.430,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 23,96 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.745,68 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.396,82 puanı, en yüksek 11.768,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,49 değer kaybederek 11.430,14 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 336,81 puan ve yüzde 2,31 azalışla 14.221,62 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,47, mali endeks yüzde 1,58, sanayi endeksi ise yüzde 3,52 ve teknoloji endeksi yüzde 5,12 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 85'i geriledi, 3'ü de yatay seyretti. ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Türk Hava Yolları ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 145 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,96, bileşik getirisi yüzde 39,20 seviyesinde gerçekleşti.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 145 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,04 artışla 6 milyon 625 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,4286, satışta 49,6267 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,3228, satışta 49,5204 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1220, sterlin/dolar paritesi 1,3310 ve dolar/yen paritesi 158,5 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,6 azalışla 108,1 dolardan işlem görüyor.