BIST 30 Ağustos Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika
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BIST 30 Ağustos Vadeli Kontrat Yükseldi

21.07.2026 09:39
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BIST 30 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 16.599 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,66 yükselişle 16.599,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,63 artışla 16.490,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,04 gerileyerek 16.483,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,66 artışla 16.599,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, çip hisselerindeki yükselişe karşın, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı riskler ve petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklığın etkisiyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışına ise Almanya ve Avro Bölgesinde ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 30 Ağustos Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika

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