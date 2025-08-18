BIST 30 Ağustos Vadeli Kontratı Yükselişe Geçti - Son Dakika
BIST 30 Ağustos Vadeli Kontratı Yükselişe Geçti

18.08.2025 09:40
BIST 30 endeksi, Ağustos vadeli kontratla haftaya %0,23 yükselişle 12.236,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 0,23 yükselişle 12.236,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 yükselişle 12.208,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.238,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 artışla 12.236,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımların etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, bu hafta gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

