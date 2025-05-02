BIST 30 Haziran Vadeli Kontratı Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 30 Haziran Vadeli Kontratı Yükselişte

VİOP'da BIST 30 haziran vadeli kontrat %0,6 artışla 10.450 puandan başladı. Veri gündemi yoğun.

02.05.2025 09:42
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,6 yükselişle 10.450,00 puandan başladı.

Çarşamba günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2,5 azalışla 10.389,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 10.405,00 puana çıktı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 10.450,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik alınan sinyallerle pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 30 Haziran Vadeli Kontratı Yükselişte - Son Dakika

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