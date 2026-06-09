BIST 30 Vadeli İşlem Kontratı Yükseldi - Son Dakika
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BIST 30 Vadeli İşlem Kontratı Yükseldi

09.06.2026 09:40
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VİOP'ta BIST 30 haziran vadeli kontratı, 15.894 puandan açılarak yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,28 yükselişle 15.894,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,51 artışla 15.849,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.830,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,28 üzerinde 15.894,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla toparlanma eğilimine girdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, sanayi üretimi, ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.800 ve 15.700 puanın direnç, 16.000 ve 16.100 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 30 Vadeli İşlem Kontratı Yükseldi - Son Dakika

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