BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak - Son Dakika
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BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak

24.02.2022 09:08
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylarda bugünkü seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

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Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak - Son Dakika
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