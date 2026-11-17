Borsa İstanbul'da BIST Katılım Endeksi son bir yılda yüzde 24,2 değer kazandı ve endeksteki şirketlerin piyasa değeri 6,18 trilyon liraya ulaştı.

Meshru.com tarafından "Türkiye Katılım Endeksi Raporu 25/26" yayımlandı.

Rapora göre, endeks Ekim 2025'ten Ekim 2026'ya kadar olan dönemde yüzde 24,2 değer kazandı ve endeksteki şirketlerin piyasa değeri 6,18 trilyon liraya ulaştı.

Katılım endeksinin 2021'de Borsa İstanbul bünyesine geçmesinden bu yana BIST Katılım Tüm Endeksi'nin üye sayısı 165'ten 238'e çıktı. Aynı dönemde endekse toplam 402 farklı şirket girdi ve bunların 164'ü bugün endekste değil. Endeks dışında kalan şirketlerin yüzde 60'ı uygun olmayan gelir oranı nedeniyle çıktı.

Halka arzlar endeksin önemli bir kaynağı olurken Kasım 2021'den bu yana gerçekleşen 194 halka arzın 145'i en az bir dönem endekse girdi, 96'sı hala endekste yer alıyor.

En hızlı büyüme fon tarafında yaşanırken katılım fonlarının büyüklüğü 2022 başından bu yana nominal bazda 98 katına, reel bazda 16,7 katına çıkarak 1,02 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcı sayısı 1,23 milyonu bulurken katılım unvanlı emeklilik fonları da 907,2 milyar liraya ulaştı ve emeklilik sistemindeki payını yüzde 26,7'den yüzde 35,5'e çıkardı.

"Yatırımcı Amerikan borsalarında ve küresel piyasalarda da katılım uygunluğunu soruyor"

Meshru.com Kurucusu Melih Turan, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Katılım fonları 2022'den bu yana reel olarak 16,7 katına çıktı. Bu, enflasyonun değil gerçek bir talebin büyümesi. Talep Borsa İstanbul'la da sınırlı değil. Yatırımcı Amerikan borsalarında ve küresel piyasalarda da katılım uygunluğunu soruyor, girişim sermayesi ve kitle fonlaması tarafında da aynı beklenti büyüyor. Önümüzdeki dönemde katılım kriterlerinin bu alanların hepsine yayılacağını düşünüyoruz. Biz de bu piyasanın resmini her yıl ortaya koymaya devam edeceğiz."