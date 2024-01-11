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Bitcoin, ETF Emirlerinin Gelmesiyle 48 Bin Doların Üzerinde İşlem Görüyor - Son Dakika
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Bitcoin, ETF Emirlerinin Gelmesiyle 48 Bin Doların Üzerinde İşlem Görüyor

ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonları onaylaması ve ETF emirlerinin gelmeye başlamasıyla Bitcoin'in fiyatı Mart 2022'den bu yana ilk defa 48 bin doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 8'den fazla değer kazanarak 48 bin 800 dolara ulaştı. Ayrıca, Ethereum da son 24 saatte yüzde 12'den fazla değer kazanarak 2 bin 682 dolara yükseldi.

Bitcoin, ETF Emirlerinin Gelmesiyle 48 Bin Doların Üzerinde İşlem Görüyor
11.01.2024 - 18:19,  Güncelleme: 18:20
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonları onaylaması ve ETF emirlerinin gelmeye başlamasıyla Mart 2022'den bu yana ilk defa 48 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,97 artarak 1 trilyon 810 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), 11 Bitcoin spot ETF'si başvurusunu (borsa yatırım fonu) dün onaylaması ve ETF'lere yönelik emirlerin gelmeye başlamasıyla son 24 saatte yüzde 8'den fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Bugün TSİ 17.45 itibarıyla 48 bin 800 dolardan işlem gören Bitcoin, Mart 2022'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 12'yi aştı.

Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 70'ten fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor., Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin onaylanmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 12'ten fazla değer kazanarak 2 bin 682 dolar seviyesine ulaştı. Etherum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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