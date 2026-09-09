Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

2010-2012 yılları arasında yayınlanan Yahşi Cazibe dizisinde Simge karakterine hayat veren Hande Katipoğlu, performansıyla dönemin akılda kalan isimlerinden biri olmuştu.

Dizide Hakan Yılmaz'ın canlandırdığı Kemal'in sevgilisi Simge rolünde izleyici karşısına çıkan Katipoğlu, özellikle “Mağdurum da mağdurum” sözleriyle hafızalara kazındı.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Hande Katipoğlu, Yahşi Cazibe'nin ardından Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege'de Kaldı, N'olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Ferit Aktuğ ve Anıl Çelik'in kadrosunda bulunduğu Evlilik Güzeldir dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Yahşi Cazibe'deki sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Hande Katipoğlu, yeni dizisinde kısa kahverengi saçları ve daha sade görünümüyle kamera karşısına geçti.

Oyuncunun değişimini görenlerden “Resmen başkası olmuş”, “Asla tanıyamadım”, “Gerçek mi bu ama konuşması hâlâ aynı” ve “Ne kadar da değişmiş” yorumları geldi.