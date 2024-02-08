Bitcoin Fiyatı 45 Bin Doların Üzerinde İşlem Görüyor

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, küresel piyasalardaki risk iştihanın artması ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 45 bin doların üzerinde işlem görüyor.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,6 artarak 1 trilyon 703 milyar doları aştı.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin ETF'lerine yatırımların 9 gündür artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kazandı.
Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.
Bugün TSİ 19.10 itibarıyla 45 bin 300 dolardan işlem gören Bitcoin, 11 Ocak'tan bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 6,3'ü aştı.
Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 70'ten fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor. Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.
Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 2,7 değer kazanarak 2 bin 441 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.
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