Bitcoin Fiyatı Rekor Seviyeden Geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, dün yükseldiği 73 bin 750 dolarlık rekor seviyenin ardından kar satışlarıyla gerileyerek 68 bin doların altına düştü.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 7,3 azalarak 2 trilyon 560 milyar dolara geriledi.
Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, uzun süredir beklenen düzeltme nedeniyle yaşandığını belirtiyor.
Dün sabah 73 bin 750 dolar seviyesine yükselen Bitcoin, bugün TSİ 15.30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 6,7'den fazla düşüşle 67 bin 750 dolar seviyesine geriledi.
Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.
Nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin yanı sıra, 11 Ocak'ta işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yatırımların (ETF) da Bitcoin'in fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.
Piyasa değeri bakımından 2'ci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 6,3 değer kaybederek 3 bin 692 dolar seviyesine geriledi. Ethereum da 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.
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HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri'de yapılan toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller hakkında bilgiler vererek, 'Seçim fırsatçılığı yapmıyoruz, insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz' dedi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki pide, ekmek ve unlu mamul üretim yapan iş yerleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, halkın sağlığının önemine vurgu yaparak, denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, şap hastalığının kontrol altına alınmasıyla birlikte, 17 Ocak 2024 tarihinden bu yana kapalı olan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarının 18 Mart 2024 tarihinden itibaren açılacağını duyurdu. Göktekin, üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini ve hayvan nakillerinde belirli kurallara uymaları gerektiğini de belirtti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimleri gerçekleştiriyor. İş yerlerinde unlu mamuller, tatlılar, et ve et ürünleri üretim ve satışı denetleniyor. Bu yılın ilk iki ayında Diyarbakır'da 2 bin 2 denetim gerçekleştirildi ve denetimler devam edecek.
Alman Ticaret Odası'nın İcra Direktörü Maximilian Butek, Çin'in Alman iş insanları için cazibesini koruduğunu ve birçoğunun Çin'de var olmamayı en büyük risk olarak gördüğünü belirtti. Butek, Alman şirketlerinin büyüme fırsatlarını elde etmek ve rekabetçi kalabilmek için Çin'deki inovasyon sisteminden yararlanmayı umduğunu ifade etti. Çin'deki Alman Ticaret Odası'nın yaptığı ankete göre, şirketlerin büyük çoğunluğu Çin pazarına yerleşmeye devam etmeyi planlıyor ve yatırımlarını artırmayı hedefliyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Baklan ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'nde doğal atık su arıtma tesisi inşasına başladı. Tesis, çevreci ve enerji tüketimi olmayan bir yapıya sahip olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana'daki yetiştiricilere 5 farklı destekleme kaleminde toplam 76 milyon 365 bin 705 lira destekleme ödemesi yapacak. Ödemeler, koyun ve keçi desteklemesi, hayvan alımı desteği, arılı kovan desteği, damızlık ana arı üretme desteği, atık desteği ve küpe uygulama desteği olarak gerçekleştirilecek.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla fırın ve pastanelerde yapılan denetimlerde, genel hijyen, gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleriyle ilgili kontroller gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, insanların güven içinde alışveriş yapabilmesi için denetimlerini ramazan boyunca sürdürecek.
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