Bitcoin Fiyatı Yüzde 18 Düşerek 50 Bin Doların Altına İndi - Son Dakika
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Ekonomi

Bitcoin Fiyatı Yüzde 18 Düşerek 50 Bin Doların Altına İndi

ABD ekonomisinin resesyona gideceği endişeleriyle birlikte Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 18'den fazla değer kaybederek 50 bin doların altına indi. Küresel kripto para piyasasının değeri ise yüzde 17,6 azalarak 1 trilyon 780 milyar dolara düştü.

05.08.2024 16:38
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD ekonomisinin resesyona gideceğine yönelik endişeler nedeniyle son 24 saatte yüzde 18'den fazla değer kaybederek 50 bin doların altına indi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 17,6 azalarak 1 trilyon 780 milyar dolara düştü.

Analistler, ABD'de açıklanan veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının kripto para fiyatları üzerinde etkili olduğuna işaret ederken, Japonya Merkez Bankasının "şahinleşmesi" ve ardından Nikkei 225 endeksinde yaşanan düşüşün de piyasadaki gelişmelerde önemli rol oynadığını belirtti.

Saat 16.00 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 18,5 düşüş yaşayan Bitcoin, 49 bin 719 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 23,6 değer kaybederek 2 bin 232 dolar seviyesine kadar düştü.

Küresel piyasalarda sert düşüşler yaşanıyor

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de geçen hafta açıklanan veriler sonrasında küresel piyasalarda başlayan satış ağırlıklı seyir, haftanın ilk gününde derinleşerek devam ediyor.

Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

Ülkede tarım dışı istihdam ise 114 binle beklentilerin oldukça altında artarken, haziran ayındaki 206 binlik tarım dışı istihdam verisi de 179 bine revize edilmişti.

ABD'de resesyon endişeleri veriler ışığında artarken, bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 12,40 düşerek 31 bin 458 puana geriledi ve bu düşüş 1987'de yaşanan "Kara Cuma"dan bu yana yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti. Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 8,77 değer kaybıyla 2.441,5 puandan günü tamamladı.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 2,3'ün üzerinde azalış kaydetti. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,5, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2, Fransa'da CAC 40 endeksi 2,1 değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bitcoin Fiyatı Yüzde 18 Düşerek 50 Bin Doların Altına İndi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin Fiyatı Yüzde 18 Düşerek 50 Bin Doların Altına İndi - Son Dakika
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