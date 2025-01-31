Bitget, Dünyanın En Güvenilir Kripto Borsaları Listesine Girdi

Ekonomi

KRİPTO para borsası ve Web3 şirketi Bitget, Forbes tarafından yayımlanan 'Dünyanın En Güvenilir 25 Kripto Borsası' listesine girdi. 8'inci sırada yer alan Bitget, kullanıcı tabanını yüzde 400 artırarak Aralık 2024 itibarıyla 100 milyon kullanıcıyı aştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda yayımlanan Bitget Şeffaflık Raporu, kullanıcı tabanını yüzde 400 artırarak Aralık 2024 itibarıyla 100 milyon kullanıcıyı aştı. Ayrıca, Spot işlem hacmi 2024'ün ilk çeyreğinde 160 milyar dolarken, yılın dördüncü çeyreğinde 600 milyar dolara ulaştı. Bitget, büyüme hedefiyle Türk milli sporcularla iş birlikleri, futbol ligi LaLiga ile ortaklık, üst düzey yönetici alımları ve yeni lisansların alınması gibi adımlar attı.

Şirket, küresel büyümesini hızlandırmak için yerelleştirilmiş pazarlama, ortaklıklar ve eğitim girişimlerine odaklanıyor. Kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak için hızlı kayıt süreçleri, fiyat geçitleri ve yerel müşteri desteği sunuyor. Ayrıca, blok zinciri eğitimi, stratejik sponsorluklar ve teşvik programlarına yatırım yaparak büyüme gösteren pazarlarda kullanıcılarını elde tutmayı hedefliyor. Uyumluluk konusunda ise Baş Hukuk Yetkilisi (CLO) Hon NG'nin ekibe katılmasıyla Bitget, düzenleyici gerekliliklere daha fazla yatırım yapmaya başladı.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA REGÜLASYON ONAYI

Son dönemde Bitget, Birleşik Krallık'ta regülasyon onayı aldığını duyurdu. El Salvador'da BSP lisansı kazandı ve Vietnam'da yerel düzenlemelere faaliyet gösterecek yeni bir borsa açtı.

CCDATA RAPORUNA GÖRE PAZAR PAYINDA ARTIŞ

CCData tarafından yayımlanan son rapor, Bitget'in piyasa payının yüzde 4,25'e yükseldiğini ve Nisan 2024'teki önceki seviyesini aştığını ortaya koydu. Bitget'in piyasa payı yüzde 4,05 artarak yüzde 10,5'e, Coinbase'in yüzde 3,89 artarak yüzde 5,43'e, Crypto(dot)com'un ise yüzde 3,39 artarak yüzde 4,71'e yükseldi.