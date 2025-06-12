Bitget Koruma Fonu 725 Milyon Dolara Ulaştı

KRİPTO varlık platformu ve Web3 şirketi Bitget, kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Koruma Fonu'na (Protection Fund) ilişkin Mayıs 2025 raporunu yayımladı. Rapora göre, aşırı piyasa koşullarında kullanıcı varlıklarını korumak amacıyla oluşturulan fon, mayıs ayında 725,1 milyon dolar seviyesine çıktı. Ay boyunca ortalama 673,5 milyon dolar seviyesinde değerlendi.

İlk olarak 300 milyon dolarlık bir rezervle hayata geçirilen fon, BTC varlıklarının değer kazanması ve Bitget'in piyasa sigortası stratejisine odaklanması sayesinde yüzde 140'tan fazla büyüme gösterdi. Fonun değeri Bitcoin fiyatına bağlı olarak değişkenlik gösterdi. Mayıs ayı performansı ise BTC'nin 110.000 doların üzerinde işlem gördüğü dönemlerle desteklendi.

Platformdan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Bu seviyedeki sermaye rezervi, Bitget'i kullanıcı varlık güvenliği açısından küresel olarak en üst düzey borsalardan biri konumuna getiriyor. Kripto piyasasındaki dalgalanmaların devam ettiği bir ortamda fonun değerinin artması, platformun dayanıklılığının önemli bir göstergesi oldu.

"2022 yılında 300 milyon dolarlık başlangıç sermayesiyle kurulan Koruma Fonu, Bitget'in istikrarlı büyümesi ve akıllı finansal yönetimi sayesinde boyutunu iki katından fazla artırdı. Bitget'in güvenlik altyapısı yalnızca milyonlarca dolarlık Koruma Fonu ve yüzde 100'ün üzerinde Rezerv Kanıtı (Proof of Reserves) ile sınırlı kalmayan, çok katmanlı kapsamlı bir sistem üzerine inşa edildi.

"Kurumsal ve bireysel yatırımcıların risk yönetimine artan ilgisiyle birlikte, Bitget'in Koruma Fonu'nun büyüyen hacmi, platformun dayanıklılığının ve güvenilirliğinin temel bir unsuru olmaya devam ediyor."

Bitget COO'su Vugar Usi Zade, kullanıcılara yönelik rekor düzeyde artan koruma fonuna ilişkin şunları anlattı:

"Bitget'in güvenlik mimarisi, gelişmiş ve çok katmanlı koruma temelleri üzerine kurulu. Özellikle bu alanda yer alan tüm tehditlere rağmen, Bitget olarak 2018'den bu yana hiçbir güvenlik ihlali yaşamadık. Kullanıcı varlıklarını koruma amacıyla oluşturulan ve değeri 725 milyon dolar olan Koruma Fonumuz ile güçlü bir güvenlik ağı sağlıyoruz. Kullanıcı varlıklarını korumaya kararlı olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Kullanıcılarımız ve onların güvenliği bizim için en önemli konular arasında yer alıyor."