Bitget, Pazar Genişlemesi ve Kullanıcı Büyümesi ile Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bitget, Pazar Genişlemesi ve Kullanıcı Büyümesi ile Dikkat Çekiyor

Bitget, ekim ayında kripto para pazarında önemli gelişmeler kaydetti. 40 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Bitget Wallet, Afrika'nın 2025'te 54 milyon kripto kullanıcısına ulaşacağı öngörüsüyle dikkat çekti. Günlük işlem hacmi 10 milyar doları geçerken, şirket inovasyon ve kullanıcı katılımını artırmaya devam ediyor.

29.11.2024 17:38
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BITGET, ekim ayında pazar genişlemesi, kullanıcı büyümesi ve ürün inovasyonunda ilerlemeleri içeren gelişmeleri kullanıcıları ile paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; daha önce başka bir kripto varlık şirketinde görev yapan Min Lin, bölgesel kalkınma ve uyumluluk alanlarındaki deneyimleriyle Baş İşletme Sorumlusu (CBO) olarak Bitget'e katılırken; Bitget Wallet, sadece altı ay içinde tabanını ikiye katlayarak 40 milyon kullanıcıyı aştı ve dünya çapında en çok indirilen ikinci kripto uygulaması oldu. Ayrıca Bitget Wallet Lite'ın, anlık sohbet uygulamasında kullanıma sunulması da birkaç gün içinde 6 milyon kullanıcı sağladı.

AFRİKA 54 MİLYON KRİPTO KULLANICISINA ULAŞACAK

Bitget Araştırmaları, Afrika ve Doğu Avrupa'yı kriptonun benimsenmesi için kritik bölgeler olarak tanımladı. Genç bir nüfusa ve sınırlı bankacılık altyapısına sahip olan Afrika'nın 2025 yılına kadar 53,89 milyon kripto kullanıcısına ulaşacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte anlık sohbet uygulamasının mini uygulama mağazasının tanıtımı Bitget'in ekosistemini genişletti. TON ekosistemi içinde 600'den fazla mini uygulama içeren bu mağaza, kullanıcıların merkeziyetsiz uygulamalar ve blok zincir araçlarıyla doğrudan etkileşime girmesini sağlıyor. Bu girişim, kullanıcı katılımını artırıyor ve Bitget'in Web3'ün benimsenmesini ilerletmedeki rolünü güçlendiriyor.

GÜNLÜK 10 MİLYAR DOLARLIK HACİM

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"45 milyondan fazla kullanıcısı ve günlük 10 milyar dolarlık işlem hacmiyle Bitget, kripto alanında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Platform 800'den fazla token ve işlem çiftini destekleyerek hem profesyonel hem de perakende traderların ilgisini çekiyor. Koruma Fonu'nun 400 milyon doları aşması, güvenlik ve kullanıcı güveni konusundaki itibarını pekiştiriyor.

Ekim ayındaki etkinlikler arasında Bitget'in sürdürülebilir büyüme vizyonunu sergilediği Dubai'deki Blockchain Life gibi küresel etkinlikler de yer aldı. Şirketin varlığı, hızla gelişen kripto para sektöründe inovasyon, kullanıcı katılımı ve pazar genişlemesine verdiği önemi vurguladı."

Kaynak: DHA

Kripto Para, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitget, Pazar Genişlemesi ve Kullanıcı Büyümesi ile Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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