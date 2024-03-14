Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve piyasaya arzı düzenlendi

Ekonomi

Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve piyasaya arzına dair usul ve esaslar düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma prosedürleri, ruhsat belgesinin askıya alınması ve iptal işlemleri, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce ve komisyon marifetiyle yürütülen dosya başvuru ve inceleme sürecine ilişkin değerlendirme süreçlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, Bakanlıktan bitki koruma ürünü ruhsatı alacak tüzel kişilerin yine Bakanlıkça verilen bitki koruma ürünleri iştigal izin belgesini almaları gerekecek.

Belgeyi alacak tüzel kişilerce, üreticilere ve bitki koruma ürünü bayilerine teknik hizmette bulunmak isteyen tüzel kişiliğin genel müdürlüğünün bulunduğu adres hariç, ülke genelinde en az üç farklı coğrafi bölgede bölge müdürlükleri oluşturulacak. Belge beş yıl geçerli olacak.

Türkiye'de ilk kez ruhsatlandırılacak bitki koruma ürünü aktif maddesinin Avrupa Birliği (AB) veya G-8 ülkelerinde ruhsatlı olması gerekecek. Türkiye'de piyasaya arz edilmek üzere üretimi veya ithalatı yapılmak istenen bitki koruma ürünleri için Bakanlıktan ruhsat alınacak.

Öte yandan, 25 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ile 9 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.