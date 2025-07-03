Bitlis Adilcevaz\'da 2025 Yılı Biçerdöver Fiyatları Belirlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hasat öncesi 2025 yılı biçerdöver fiyatları belirlendi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 101 bin 765 dekarda buğday ile 43 bin 523 dekarda arpa hasadı öncesi çiftçiler ve biçerdöverciler, 2025 yılı biçim ücretleri konusunda Aydınlar Beldesi Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen öncülüğünde bir araya gelerek uzlaşmaya varıldı. İlçede yapılan görüşmelerin ardından dekar fiyatı bin 400 liradan belirlendi.

2025 yılı buğday ve arpa biçme zamanına az kaldığını ifade eden eski muhtar Tahsin Aydoğmuş, "Aydınlar Belde Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen'in gözetiminde çiftçilerimizin emeği kadar biçerdövercilerimizin de hizmeti önemli. Bu yıl hem maliyet artışlarını hem de bölgedeki üretim durumunu göz önünde bulundurarak ortak bir fiyat belirledik. İnşallah herkes için bereketli bir sezon olur" dedi.

Ali Sevinç isimli biçerdöverci, yakıt ve bakım giderlerinin arttığını, bu dönemde adil bir fiyat belirlenmesinden memnun olduklarını dile getirdi. - BİTLİS