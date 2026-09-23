Bitlis Adilcevaz'da fasulye hasadı başladı, 60-70 TL'lik üründe iyi rekolte bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis Adilcevaz'da fasulye hasadı başladı, 60-70 TL'lik üründe iyi rekolte bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Adilcevaz\'da fasulye hasadı başladı, 60-70 TL\'lik üründe iyi rekolte bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde fasulye hasadı başladı; üreticiler, tarlada kilosu 60-70 TL'den alıcı bulan ürünün yağışların fazla olması nedeniyle iyi rekolte vermesini bekliyor. Hasadın ilçe ekonomisine ve bölgedeki istihdama katkı sağlaması öngörülüyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tarımsal üretimin önemli ürünlerinden olan fasulyede hasat sezonu başladı.

Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Adilcevaz ilçesinde fasulye hasadı başladı. İlçenin verimli tarım arazilerinde yetiştirilen fasulyeler, üreticilerin yoğun çalışmalarıyla toplanarak satışa hazırlanıyor. Tarlada kilosu 60-70 TL'den alıcı bulan fasulyede bu sene yağışların fazla olması nedeniyle iyi bir rekolte bekleniyor. Üreticiler için uzun ve zahmetli bir sürecin ardından başlayan hasat, tarlalarda yoğun bir çalışma temposunu da beraberinde getiriyor. Toplanan fasulyeler, ayıklama ve paketleme işlemlerinin ardından tüketiciyle buluşturulmak üzere hazırlanıyor.

Üreticiler, fasulyenin bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirterek, kaliteli ve verimli bir sezon geçirilmesinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade ettiler. Furkan Alageyik isimli çiftçi, sabahın erken saatlerinde tarlanın yolunu tuttuklarını belirterek, "Özenle yetiştirdiğimiz fasulyeleri hasat ediyoruz. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte ilçede tarımsal hareketlilik de arttı. Sezonun bereketli geçmesini umut ediyoruz" dedi.

Adilcevaz'ın tarımsal üretim kültürünün önemli bir parçası olan fasulyenin hem ilçe ekonomisine hem de bölgedeki istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
AdilcevazEkonomiBitlisGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı 186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı Kan donduran anlar kamerada 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Kocaeli’yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı Kocaeli'yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
11:51
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve’de tamamlandı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı
11:41
Okan Buruk’un “dingil“ dediği hakem milli maçta görev alacak
Okan Buruk'un "dingil" dediği hakem milli maçta görev alacak
11:31
Adalar Belediyesi AK Parti’ye geçti
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:30
Trabzonspor’un yıldızına A Milli Takım daveti Riva’ya çağrıldı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı
11:01
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret Pezeşkiyan ABD’de
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de
10:44
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 12:15:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Bitlis Adilcevaz'da fasulye hasadı başladı, 60-70 TL'lik üründe iyi rekolte bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement