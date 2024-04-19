Bitlis'te doğal olarak yetişen uçkun, Anamur muzunu üçe katladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bitlis'te doğal olarak yetişen uçkun, Anamur muzunu üçe katladı

Bitlis\'te doğal olarak yetişen uçkun, Anamur muzunu üçe katladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğal olarak yetişen ve 'yayla muzu' olarak da adlandırılan uçkun, 150 TL'lik fiyatıyla Anamur muzunu üçe katladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından ışkın veya yayla muzu adıyla bilinen ve sevilerek tüketilen ekşimsi uçkun bitkisi, Tatvan'da satışa sunulmaya başlandı. Vatandaşlar binbir zorlukla topladıkları uçkunları torbalarla getirdikleri şehir merkezindeki ana caddelerde satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Bölge insanı tarafından büyük bir beğeniyle tüketilen bitkinin, özellikle sarılık, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği iddia ediliyor.

19.04.2024 15:35
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğal olarak yetişen ve 'yayla muzu' olarak da adlandırılan uçkun, 150 TL'lik fiyatıyla Anamur muzunu üçe katladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından ışkın veya yayla muzu adıyla bilinen ve sevilerek tüketilen ekşimsi uçkun bitkisi, Tatvan'da satışa sunulmaya başlandı. Dağların yüksek zirveleri ve eteklerinden büyük zorluklarla toplanarak tezgahlarda kilosu 150 TL'den satılan bitki, kent merkezinde çoğu insanın da başlıca geçim kaynağı oldu.

Vatandaşlar binbir zorlukla topladıkları uçkunları torbalarla getirdikleri şehir merkezindeki ana caddelerde satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Bölge insanı tarafından büyük bir beğeniyle tüketilen bitkinin, özellikle sarılık, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği iddia ediliyor. Vatandaşlar, binbir zorlukla toplayarak kilosunu 150 TL'den satışa sundukları yayla muzu, fiyatıyla Anamur muzunu üçe katladı.

Hizan yaylalarında topladıkları yayla muzunun şeker, tansiyon gibi hastalıklara ilaç olduğunu iddia eden Ercan Sepet isimli satıcı, "Yayla muzunu nisan ayında toplamaya başlıyoruz. Bu bitkinin yaklaşık 1 ay gibi bir ömrü var. Yılda bir kez çıkıyor, bizler de ekmeğimizi yayla muzunu satarak kazanıyoruz" dedi.

Bir kış boyunca yayla muzunun çıkmasını beklediklerini söyleyen Oğuz Uçak da, "Her derde deva olan yayla muzunu herkese tavsiye ediyorum. Bir kış bu bitkinin çıkmasını bekledim. Ekşimsi bir tadı olduğu için de ayrı bir aroma veriyor" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Tansiyon, Bitlis, Tatvan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitlis'te doğal olarak yetişen uçkun, Anamur muzunu üçe katladı - Son Dakika

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