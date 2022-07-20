Bitlis'te 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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Bitlis'te 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

20.07.2022 15:33
Bitlis'te 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir başkanlığında 2022 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir başkanlığında 2022 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Tekin Erdemir başkanlığında, bölge ve il kurum müdürlerinin katılımıyla valilik konferans salonunda 2022 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Bölge müdürleri ve il müdürleri tarafından kendi kurumları ile ilgili Bitlis'te yapılan ve yapımı devam eden yatırım ve projeler hakkında sunumların yapıldığı toplantı soru cevap bölümüyle son buldu.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ferit İzci, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, belde belediye başkanları ile bölge ve il kurum müdürleri katıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Erdemir, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitlis'te 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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