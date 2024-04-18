Bitlisli Girişimci Kadınlar Yöresel Ürünlerin Satışını Yapacak Kooperatif Kurdu

BİTLİS (İHA) – Bitlisli 7 girişimci kadın, kentin yöresel ürünlerinin satışının yapılacağı kadın kooperatifini kurdu.
Bitlisli 7 girişimci ev kadın, il merkezinde bulunan Beş Minare Mahallesi'nde kentin yöresel yemeklerinin ve ürünlerinin yapılıp satıldığı Bitlis Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde temellerini attıkları kooperatifin açılışını il protokolünün katılımıyla gerçekleştiren kadınlar, üretmiş oldukları ürünleri sergiledi.
Eşi Filiz Karaömeroğlu ile açılışa katılarak yemeklerin tarifleri hakkında bilgi alan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis'in her ilçesinde birer kadın kooperatifi açmayı hedeflediklerini söyledi. Vali Erol Karaömeroğlu, "Sosyal sorumluluk ilkesine dayanan ve dayanışma ile topluma hizmet odaklı olan kooperatiflerimiz, bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması için hayati öneme sahiptir. Bu sebeple, kooperatiflerimizin gelişimini desteklemek adına her türlü çalışmayı yapmak ve kamu kurumlarıyla olan ilişkilerinde yardımcı olmak için çaba gösteriyoruz. Üretmek ve tüketmek arasında bir seçim yapmak zorundayız. Her bir kadın, ailesini ayakta tutmak ve çocuklarını büyütmek için büyük bir emek harcıyor. Bu emek, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olarak saygı ve minnetle karşılanmalıdır. Kadınların gücü ortaya çıktığında, gerçekten önemli işler başarabilirler. Kararlılıkla yola çıktıklarında engelleri aşabilir, azimle istediklerini elde edebilirler. Bugün burada açılan kadın kooperatifi, kadınların ekonomiye katkı sağlama ve potansiyellerini gösterme çabasının bir simgesidir. Bitlis'imizde bu girişime katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Bitlis'te kadınlarımız harika işlere imza atacaklardır. Kadınların istihdama katılımı hem ailelere hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Topluma karşı da büyük sorumlulukları olan kadınlarımızın, bu bilinçle hareket edeceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz kooperatifimizin birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine, toplumumuzun ekonomik ve sosyal kalkınmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdiden herkese hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Bitlis'in yemeklerinin tanıtımı amacıyla bu kooperatifi kurduklarını söyleyen Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Hekimoğlu ise "Kooperatifimizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurduk. Serhat Tek hocamızla beraber bu projemizi yaptık. 7 kadın arkadaşla beraber kooperatifimizi açtık. Bitlis'in yöresel yemeklerini tanıtmak amacıyla böyle bir yola çıktık" dedi.
Girişimci kadınların ürettikleri ürünlerle ev ekonomisine katkıda bulunduğunu aktaran Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Akademisyeni ve Kooperatif Akademik Danışmanı Doç. Dr. Serhat Tek, "Bundan yaklaşık 3 ay önce bir kadın kooperatifi toplantısı için üniversitem beni görevlendirmişti. İlde yapılan çalıştayda 30 pilot il belirlenmişti ve Bitlis'te de kadın kooperatifinin olmadığı için davet edilmişti. Kooperatifimizin olmaması bizi bir yandan üzdü bir yandan sevindirdi. Çünkü Bitlis tarihi anlamda, gastronomi anlamda yerelin imkanını değerlendirmek açısından oldukça önemli bir potansiyele sahip bir şehir. Dolayısıyla ben bu kooperatifin akademik danışmanlığını üstlendim. Kadın kooperatiflerinin kurulması için 7 kadın bir araya gelmesi gerekiyordu ve 7 kadın bir araya gelerek Bitlis'in ilk kadın kooperatifini oluşturmuş oldu. 8 Mart'ta faaliyete geçtik bugün de açılışını gerçekleştirdik. Buradaki amacımız Bitlis'in yöresel yemeklerini tanıtmak, eş zamanlı olarak da kadın emeğini katma değere dönüştürmek ve bunun getirisini kadınlara sağlamaktır. Üyelerimizin çoğu ev hanımıdır. Ürettikleri ürünleri satışa sunan kadınlar, evlerine ekonomik yönden katkı sağlıyorlar" diye konuştu.
Açılış programına Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, Bitlis Müftüsü Faysal Geylani, kurum amirleri ve STK temsilcilerinin yanı sıra birçok vatandaş katıldı. - BİTLİS
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