BİYOYATDER, 2040'a kadar 10 milyar metreküp biyometan üretiminin mümkün olduğunu açıkladı - Son Dakika
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BİYOYATDER, 2040'a kadar 10 milyar metreküp biyometan üretiminin mümkün olduğunu açıkladı

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BİYOYATDER raporuna göre Türkiye'deki 101 biyogaz ve 97 çöp gazı tesisinin biyometan tesislerine dönüştürülmesiyle 2040'a kadar 10 milyar metreküp yerli ve yenilenebilir biyometan üretilebilir. Dernek Başkanı Cemil Direkci, üretilen biyometan için en az 12 yıl süreli alım garantisi verilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'deki biyogaz ve çöp gazı tesislerinin biyometan tesislerine dönüştürülmesiyle 2040'a kadar 10 milyar metreküp yerli ve yenilenebilir biyometan üretim potansiyeli bulunuyor.

AA muhabirinin, Biyoyakıt ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırımcıları Derneği (BİYOYATDER) tarafından hazırlanan "Küresel Enerji Krizi ve Türkiye'nin Biyometan Çıkış Stratejisi-COP31 Vizyonu" raporundan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin halihazırda her bölgesine yayılmış 101 biyogaz ve 97 çöp gazı (deponi) tesisi bulunuyor.

Biyometan, organik atıklardan elde edilen biyogazın içerisindeki karbondioksit, hidrojen sülfür ve nem gibi safsızlıklardan arındırılarak zenginleştirilmesiyle üretilen, doğal gaz kalitesindeki yenilenebilir bir gaz yakıtı olarak değerlendiriliyor.

Mevcut durumda Türkiye'deki 101 biyogaz ve 97 çöp gazı tesisinin biyometan tesislerine dönüştürülmesiyle yıllık 18 milyon ton karbon emisyonunun azaltılabileceği, tesislerin tam kapasiteye ulaşması durumunda emisyon azaltımının yıllık 30 milyon tona ulaşabileceği öngörülüyor.

Biyometanizasyon ve Organik Atık İşletme Tesisleri Yatırımcıları Derneği (BİYOYATDER) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvansal ve tarımsal atıkların açık alanda veya lagünlerde depolanmasıyla karbondioksitten 27 kat daha yıkıcı olan metan gazının atmosfere kontrolsüzce salındığını söyledi.

Bu atıkların toplanıp biyogaz tesisine yönlendirilmesiyle, emisyonun, kaynağından oluşmadan engelleneceğini ifade eden Direkci, "Türkiye'nin ideal kapasitelerde çalışılması durumunda 2030'a kadar 3 milyar metreküp, 2035'e kadar 5 milyar metreküp ve 2040'a kadar 10 milyar metreküp yerli ve yenilenebilir biyometan (Bio-CNG/Bio-LNG) üretim projeksiyonu teknik olarak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu altyapının, Türkiye'yi lojistik yakıtında fosil ithalatına olan bağımlılıktan kurtaracağını dile getiren Direkci, "Söz konusu tesisler, AB ile yapılan ticari ilişkilerde yeni karbon merkezli gümrük maliyetlerini de sıfırlayan çarpan etkisi oluşturacaktır." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile bu alanda hızla ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Direkci, şunları kaydetti:

"Tarımsal ve hayvansal atıklarla çalışan biyogaz tesislerine, üretilen biyometan (yenilenebilir doğal gaz) için en az 12 yıl süreli alım garantisi verilmesi gereklidir. Alım fiyatının megavatsaat başına 60 avro taban fiyatından başlatılarak yıllık Euro Bölgesi enflasyon oranında artırılması da bu alan için olumlu olacaktır. Türkiye'deki Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu lisanslı 101 biyogaz tesisi, yıllık 10 milyon ton organik atığı işleyerek 18 milyon ton karbon emisyonunu halihazırda engelliyor. Biyometan üretim lisansı alan tesislerin, belirlenen teknik regülasyonlara uymak kaydıyla, gazı doğrudan piyasaya satma veya ihraç etme hakkını elinde bulundurması da bu alanın gelişimi için önemli adımlar olacaktır."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİYOYATDER, 2040'a kadar 10 milyar metreküp biyometan üretiminin mümkün olduğunu açıkladı - Son Dakika

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