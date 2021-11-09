Bizim Toptan yılın 9 ayında cirosunu yüzde 27 artırdı

Bizim Toptan, 2021'in 9 ayılık döneminde cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırarak 4,9 milyar TL'ye yükseltti.

Bizim Toptan, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre, Bizim Toptan, 2021'in ilk 9 ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırarak 4,9 milyar TL'ye yükseltti.

Şirket açıklamasına göre, son 3 aylık dönemde de güçlü finansal performansını devam ettiren Bizim Toptan, satış gelirlerini yüzde 35 artırırken, 15,1 milyon TL net dönem karına ulaştı.

Bizim Toptan, büyüme ve yaygınlaşma konusunda da odağını sürdürerek, 173 mağaza ve 1644 Seç Market bayisi ile faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor. Bizim Toptan'ın artan cirosu içinde tüm tedarikini karşıladığı Seç Market kanalının büyümesinin de katkısı bulunuyor. Esnafa güç veren bayilik modeliyle öne çıkan Seç Market'in Türkiye genelindeki iş ortaklarının sayısı yılın ilk 8 aylık döneminde 1644'e ulaşırken, Bizim Toptan'ın satışları içindeki payı da artmaya devam etti. Bizim Toptan, 2021 yılında yaptığı iş birlikleri ile de kurumsal müşterilerinin sayısını artırmayı sürdürdü.

"Finansal performansımızı geliştirmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, Bizim Toptan olarak pandemi döneminde mağaza ziyaretlerinin azaldığı süreci, çoklu kanal stratejileriyle başarılı bir şekilde yönetmeyi başardıklarını belirtti.

Balcı, şunları kaydetti:

"Ev dışı tüketimin yeniden canlandığı ve okulların açıldığı bu dönemde sunduğumuz çeşitli fırsat ve kampanyalarla müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak müşterilerimize kendilerine özel kampanya ve indirimler sunuyoruz. Bizim Toptan olarak en büyük hedeflerimizden biri hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde cevap verebilmek ve müşteri deneyimini daima daha iyiye taşımak. Bunun yanında sürdürülebilir karlı büyümemizin de katkısıyla finansal performansımızı geliştirmeye devam ediyoruz."