BlackRock, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'i 3,2 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika
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Ekonomi

BlackRock, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'i 3,2 milyar dolara satın alıyor

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'i 3,2 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşma sağladı. Preqin, BlackRock'un nakit satın alma teklifini kabul etti ve satın alma işleminin fon yöneticileri için veri, araştırma ve yatırım sürecini bir araya getiren yazılım bölümü Aladdin'i güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Satın alma işlemi, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yıl tamamlanması planlanıyor. BlackRock'un, Bloomberg, Londra Borsası ve S&P Global'in tekliflerini geride bırakarak Preqin'i satın alması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

01.07.2024 13:43
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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi, ABD merkezli BlackRock, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'in 3,2 milyar dolara satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

BlackRock'tan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'in, BlackRock'un 3,2 milyar dolarlık nakit satın alma teklifini kabul ettiği belirtildi.

BlackRock, satın almanın fon yöneticileri için veri, araştırma ve yatırım sürecini bir araya getirerek yazılım bölümü Aladdin'i güçlendirmeyi hedefliyor.

3,2 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından bu yıl tamamlanması bekleniyor.

BlackRock'un, Bloomberg, Londra Borsası ve S&P Global'in tekliflerini geride bırakarak Preqin'i satın alması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Bloomberg, Blackrock, Yazılım, Londra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BlackRock, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'i 3,2 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika

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