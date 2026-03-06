BlackRock Para Çekme İşlemlerini Sınırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BlackRock Para Çekme İşlemlerini Sınırladı

06.03.2026 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BlackRock, özel kredi fonundan para çekimlerini yüzde 5 ile sınırladı, hisseleri düştü.

NEW ABD'li varlık yönetim şirketi BlackRock'ın, artan para çıkışları nedeniyle özel kredi fonlarından birinden para çekme işlemlerini sınırladığı bildirildi.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin haberinde, yatırımcılara gönderilen bir mektuba göre, BlackRock'ın 26 milyar dolarlık HPS kurumsal kredilendirme fonunun ilk çeyrekte geri ödeme taleplerinin yüzde 54'ünü onayladığı aktarıldı.

Fonun bu çeyrekte 1,2 milyar dolarlık para çekme talebi aldığı, bunun da net varlık değerinin yaklaşık yüzde 9,3'üne denk geldiği belirtilen haberde, "HPS, yatırımcılara üç aylık geri ödeme kapsamında 620 milyon dolar ödeyeceğini ve bu miktarın, varlık yöneticisinin daha fazla para çıkışını kısıtlamasına olanak tanıyan yüzde 5'lik eşiğe ulaştığını bildirdi." ifadesine yer verildi.

Haberde, para çekme işlemlerinin yüzde 5 ile sınırlandırılması kararının, yarı likit özel kredi fonlarından çıkışların arttığı bir dönemde sektör tarafından yakından takip edileceği vurgulandı.

HPS'nin yatırımcılara, getirilen sınırın fonun geçmiş performansının temelini oluşturduğunu bildirdiği aktarılan haberde, bu sınır olmadan yatırımcı sermayesi ile yatırım yapılan özel kredilerin vadesi arasında yapısal bir uyumsuzluğun ortaya çıkacağını belirttiği ifade edildi.

Kurumsal kredi piyasalarına dair soru işaretleri ortaya çıktı

Haberde, yatırımcıların fonlardan çekilmeye başlamasında geçen yıl iki otomobil parçası tedarikçisinin iflasının etkili olduğuna işaret edilerek, bu gelişmenin kurumsal kredi piyasalarına dair soru işaretlerini ortaya çıkardığı belirtildi.

Geçen ay varlık yönetim şirketi Blue Owl Capital'in fonlarından birinde para çekme işlemlerini durduğu anımsatılan haberde, hafta başında da Blackstone'un 82 milyar dolarlık fonu için aldığı tüm çekilme taleplerini karşılamayı kabul ettiği aktarıldı.

Haberde, birçok fonun yüzde 5'in üzerindeki çekilme taleplerini karşılamayı kabul ettiğine değinilerek, yöneticilerin çıkışları sınırlamama kararının yatırımcı kaygılarını azaltacağını umduğu kaydedildi.

BlackRock'ın hisseleri düştü

Söz konusu haber sonrasında BlackRock'ın New York Borsası'nda işlem gören hisseleri, yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.

Bu düşüşte, beklenenden kötü gelen ABD istihdam verileri ile küresel jeopolitik gerilimler de etkili oldu.

Kaynak: AA

Blackrock, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BlackRock Para Çekme İşlemlerini Sınırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:56:12. #.0.4#
SON DAKİKA: BlackRock Para Çekme İşlemlerini Sınırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.