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Blok zinciri oyun projesi GAU Token, global sahneye çıkacak - Son Dakika

Blok zinciri oyun projesi GAU Token, global sahneye çıkacak

22.12.2021 11:11
Blok zinciri oyun projesi GAU Token, global sahneye çıkacak

İlk kez ICRYPEX'te listelenen Gamer Arena Utility Token'ın (GAU) bir aylık kilit süresi doluyor, GAU Token'ı ön satıştan satın alan kullanıcıların kilitli token'ları bu gece saat 00.00'dan itibaren açılıyor.

İlk kez ICRYPEX'te listelenen Gamer Arena Utility Token'ın (GAU) bir aylık kilit süresi doluyor, GAU Token'ı ön satıştan satın alan kullanıcıların kilitli token'ları bu gece saat 00.00'dan itibaren açılıyor. Gau Token'in 26 Kasım'da gerçekleşen halka arzından sonra yüzde 400 oranında artış yaşandığı ve ön satış fiyatını (0,15 TL'yi) dörde katladığı bildirildi. Gamer Arena ekibinin GAU Token'ı  ICRYPEX'in ardından çeşitli global kripto borsalarında listelemek için görüşmeler başlattığı açıklandı.

Ethereum tabanlı bir Utility Token olan GAU Token, Türkiye'de ilk kez ve sadece ICRYPEX'te listeleniyor. GAU Token'ın kullanıldığı rekabetçi e-spor platformu olan Gamer Arena global arenaya da açılmayı planlıyor. Platformun yurt dışı açılımının öncelikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle başlayacağı ve 2022'nin 3. çeyreğinde ise Avrupa ile devam edeceği açıklandı. Bu açılma ile GAU Token'in global bir "Metaverse Oyun" projesine dönüşmesi hedefleniyor.

ÖZEL ENTEGRASYON GAU TOKEN ÖDÜLLÜ TURNUVALAR İLE KUTLANIYOR

GAU'nun Gamer Arena platformuna entegrasyonu ile oyuncular, GAU Token'larını özel düello ve turnuvalarda kullanabilecek. GAU Token, e-spor maçlarındaki düello ve turnuvalara katılmak için ödeme aracı olarak kullanılabilecek. Aynı zamanda ilerleyen günlerde satışa çıkacak Gamer Arena NFT projelerini satın almak için belirlenecek sayıda GAU Token ön koşul olacak.

Kullanıcılar, büyük çaplı turnuvalarda ve etkinliklerde GAU Token ile buluşacak. 25 Aralık 2021'den itibaren GAU Token, Gamer Arena platformunda mücadelelere katılmak için kullanılmaya başlanıyor. 330 bin kullanıcısı bulunduğu belirtilen platformda GAU Token'a geçiş ile yılbaşı etkinlikleri de başlıyor. 15 gün sürecek yılbaşı etkinliklerinde 12 farklı oyunda toplam 50 tane özel turnuva düzenlenecek ve toplam 140 bin GAU Token değerinde dev ödül havuzu başarılı kullanıcılar tarafından paylaşılacak. 3 farklı oyunda da profesyonel takımların katılacağı turnuvalar düzenlenecek ve karşılaşmalar dünyanın en büyük oyun canlı yayını platformu Twitch'te yayınlanacak. Etkinlikte turnuvaların yanında platformda oynanan mücadelelerde ekstra GAU Token ödülleri verilecek ve 15'ten fazla sosyal medya fenomeni ile kampanyalar düzenlenecek.

Gamer Arena, yeni nesil rekabetçi dijital oyunlarda benzer yetenekteki rakipleri online bir arenada karşı karşıya getirerek oyunculara para kazanma ve kendilerini ispatlama imkanı sağlayan rekabetçi bir oyun platformudur. Platform Mart 2020'den beri aktif olup, mobil, bilgisayar, konsol ve tabletlerde oynanan 20+ oyunda birebir düellolara ve tekil ve çoklu katılım sağlanabilen turnuvalara izin vermektedir.


Blok zinciri oyun projesi GAU Token, global sahneye çıkacak

Türk Lirası, oyunlar, Kasım, token, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Blok zinciri oyun projesi GAU Token, global sahneye çıkacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Blok zinciri oyun projesi GAU Token, global sahneye çıkacak - Son Dakika
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