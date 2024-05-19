Bodrum\'a 295 Metre Uzunluğundaki Kruvaziyer Geldi

Ekonomi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 295 metre uzunluğundaki kruvaziyer, 2 bin 571 yolcu getirdi.

Bodrum'da yolcu gemisi hareketliliği sürüyor. İlçeye son olarak 295 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki Malta bayraklı dünyanın en büyük yolcu gemilerinden Mein Schiff-6 geldi.

2015 yılında Finlandiya'da üretilen Malta bayraklı gemide ekseriyeti Alman, 2 bin 571 yolcu ile 910 personel bulunuyor. Girit Adası'ndaki Iraklion Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA