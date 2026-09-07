Bodrum'a iki kruvaziyer gemiden 836 yolcu geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen Emerald Azzurra ve Astoria Grande adlı iki kruvaziyer gemisi toplam 836 yolcu getirdi. Gemilerden biri akşam Rhodes Limanı'na, diğeri ise Antalya Limanı'na hareket edecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen iki kruvaziyer gemisi toplam 836 yolcu getirdi.
Bahama bayraklı 110 metre boyundaki "Emerald Azzurra", Mykonos Limanı'ndan gelerek Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. Büyük bölümü Amerikalı 95 yolcu ve 76 personelin bulunduğu lüks geminin, saat 22.00'de Rhodes Limanı'na hareket edeceği bildirildi.
Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande" ise Pire Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Ağırlıklı olarak Rus yolcuların yer aldığı gemide 741 yolcu ve 397 mürettebat bulunduğu belirtildi. Astoria Grande'nin akşam saat 17.00'de Antalya Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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