Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 888 yolcu ve 1 bin 269 personel geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 888 yolcu ve 1 bin 269 personel geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum\'a iki kruvaziyerle 2 bin 888 yolcu ve 1 bin 269 personel geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Limanı'na iki kruvaziyer yanaştı; gemiler toplam 2 bin 888 yolcu ve 1 bin 269 personel getirdi. Kuşadası'ndan gelen Renaissance'ta 1127 yolcu ve 527 personel, Patmos'tan gelen Marella Discovery'de ise 1761 yolcu ve 742 mürettebat bulunuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelen iki kruvaziyer gemisi, toplam 2 bin 888 yolcu ve 1 bin 269 personel getirdi.

Sabah saatlerinde limana demirleyen Bermuda bayraklı 219 metre uzunluğundaki "Renaissance", Kuşadası Limanı'ndan geldi. Ağırlıklı olarak Fransız yolcuların bulunduğu gemide, 1127 yolcu ve 527 personel yer alıyor. "Renaissance"ın saat akşam saatlerinde Yunanistan'ın Patmos Limanı'na hareket edeceği bildirildi. Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery" ise saat 08.00'de Patmos Limanı'ndan ayrılarak Bodrum'a ulaştı. Ağırlıklı olarak İngiliz yolcuların seyahat ettiği gemide 1761 yolcu ve 742 mürettebat görev yapıyor. "Marella Discovery"nin saat akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
DenizcilikKuşadasıEkonomiBodrumGüncelTurizmSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
13:43
Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 14:32:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 888 yolcu ve 1 bin 269 personel geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei