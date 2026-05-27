Bodrum'a Kruvaziyer Seferi

Muğla'nın Bodrum ilçesine AIDAblu isimli kruvaziyer 2 bin 377 yolcu getirdi.
Rodos'tan Bodrum'a ulaşan İtalyan bayraklı, 253 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.
Gemide çoğu Alman 2 bin 377 yolcu ile 641 personelin bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Geminin bir sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.
