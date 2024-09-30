Bodrum\'a Kruvaziyerle 440 Yolcu Geldi

Ekonomi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Renaissance" kruvaziyeri ile 440 yolcu geldi.

Bermuda bayraklı 219 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Rodos Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu Fransız 440 yolcu ile 394 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

Kruvaziyer, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.