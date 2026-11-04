Bodrum Belediyesi eski mobilyaları yenileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum Belediyesi eski mobilyaları yenileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Belediyesi eski mobilyaları yenileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bodrum Belediyesi, kullanılmayan ancak durumu iyi olan mobilyaları İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda toplayarak bakım ve onarımdan geçirecek. Yenilenen mobilyalar, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün belirlediği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bodrum Belediyesi tarafından vatandaşların kullanmadığı eski mobilyalar alınarak yenileme çalışmaları sonrası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bodrum Belediyesi, "Sıfır Atık" vizyonu ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, vatandaşların artık kullanmadığı ancak durumu iyi olan mobilyaları değerlendirmek üzere yeni bir projeyi hayata geçiriyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan yeni proje ile kullanılmayan mobilyalar ekonomiye ve sosyal yardımlaşmaya kazandırılıyor.

Mobilya Yeniden Kullanım ve Sosyal Destek Projesi kapsamında evlerde atıl durumda bekleyen eşyalar belediye ekipleri tarafından teslim alınarak bakım ve onarımdan geçirilecek. Yenileme çalışması yapılan mobilyalar, Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ihtiyaç sahibi olarak belirlediği vatandaşlara ulaştırılacak.

Yetkililer, proje ile hem evlerdeki kullanılabilir durumdaki eşyaların çöpe gitmesini engelleyerek israfın önüne geçilmesini hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam şartlarının iyileştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: İHA
İklim DeğişikliğiEkonomiBodrumGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu Tam 11 isim var Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
17:28
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:34:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi eski mobilyaları yenileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android