Bodrum Belediyesi eski mobilyaları yenileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Bodrum Belediyesi tarafından vatandaşların kullanmadığı eski mobilyalar alınarak yenileme çalışmaları sonrası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bodrum Belediyesi, "Sıfır Atık" vizyonu ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, vatandaşların artık kullanmadığı ancak durumu iyi olan mobilyaları değerlendirmek üzere yeni bir projeyi hayata geçiriyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan yeni proje ile kullanılmayan mobilyalar ekonomiye ve sosyal yardımlaşmaya kazandırılıyor.

Mobilya Yeniden Kullanım ve Sosyal Destek Projesi kapsamında evlerde atıl durumda bekleyen eşyalar belediye ekipleri tarafından teslim alınarak bakım ve onarımdan geçirilecek. Yenileme çalışması yapılan mobilyalar, Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ihtiyaç sahibi olarak belirlediği vatandaşlara ulaştırılacak.

Yetkililer, proje ile hem evlerdeki kullanılabilir durumdaki eşyaların çöpe gitmesini engelleyerek israfın önüne geçilmesini hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam şartlarının iyileştirilmesini hedeflediklerini belirtti.