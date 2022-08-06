Çöp konteynerinden 176 bin TL tasarruf edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çöp konteynerinden 176 bin TL tasarruf edildi

06.08.2022 11:54
Çöp konteynerinden 176 bin TL tasarruf edildi

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yaparak tasarruf sağlıyor.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yaparak tasarruf sağlıyor. Son olarak çöp konteynerinden 176 bin TL tasarruf eden belediye, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Tamir Bakım ve Kodlama İşleri Birimi yüzlerce konteynerin bakımını yaparak yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. Bodrum genelinde çöp konteynerlerinin bakımlarını yaparak hem görüntü kirliliğinin önüne geçiyor hem de belediye ekonomisine katkı sağlıyor. Daha temiz ve Bodrum'a yakışır bir hale getirilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iki yıl önce kurulan Tamir Bakım ve Kodlama İşleri ekipleri ilçe genelindeki kullanılamayan, kapak arızası olan, tekeri bozuk, altı çürük olan çöp konteynerlerinin bakımlarını yaparak kullanılır hale getiriyor.

Tamir Bakım Kodlama İşleri Birimi tarafından ilçe genelinde son 6 ayda 40 adet konteyner giydirme işlemi yapıldı. 25 adet konteyner giydirme tamiri yapılarak konteynerler yerine yerleştirildi. Ayrıca 150 adet konteynerin bakım ve tamiratı yapılarak kullanımı mümkün olmayan hurdaya ayrılmış 50 adet konteynerden 26 adet 800 litrelik konteyner ise ekipler tarafından kullanılır hale getirildi.

176 Bin 410 TL katkı

Konteyner bakım ve onarım çalışmaları sonucunda belediye bütçesine 176 bin 410 TL tutarında girdi ile katkı sağlandı. Mobil ekipler, bölgelerde belirledikleri konteynerlerin bakım, onarım ve boyama işlemlerini bulunduğu yerde gerçekleştirirken tamir ve bakımı mümkün olmayan konteynerler ise hurdaya çıkarılıp geri dönüşüme gönderiliyor. Temiz bir Bodrum için gece gündüz çalışan belediye ekipleri, vatandaşların çevreye karşı duyarlı olmaları, çöp konteynerlerine evsel atıklar dışında özellikle geri dönüşüm malzemeleri, moloz, bahçe atığı ve yanıcı madde atılmaması konusunda uyarıda bulundu. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti Belediye ekipleri 421 inşaat faaliyeti durdurdu Belediye ekipleri 421 inşaat faaliyeti durdurdu
Kaynak: İHA

Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çöp konteynerinden 176 bin TL tasarruf edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:50 Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:18 Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vurulan adam kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayata gözlerini yumdu
10:15 Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 12:20:21. #1.11#
SON DAKİKA: Çöp konteynerinden 176 bin TL tasarruf edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement