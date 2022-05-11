Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da - Son Dakika
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Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da

11.05.2022 15:01

Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da Bodrum'da deniz turizmi bereketli geçiyor Bu yıl kruvaziyer gemilerinin uğrak limanlarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 gemide toplam 270 yolcu geldi.

Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da

Bodrum'da deniz turizmi bereketli geçiyor

MUĞLA - Bu yıl kruvaziyer gemilerinin uğrak limanlarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 gemide toplam 270 yolcu geldi. Bodrum'a Dünya'nın en iyi yatlarından biri olarak gösterilen "Sunray" bir kez daha geldi.

Son birkaç yıldır kruvaziyer turizmi açısından kötü bir dönem geçiren Bodrum, bu yıl kruvaziyer gemilerinin uğrak limanlarından biri oldu. Bu sezon toplamda 150 gemi, 200 bin yolcu beklenen ilçeye bugün 2 gemi daha geldi. Bahama bayraklı 179 metre uzunluğundaki Seabourn Encore, Çeşme'den Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı Amerikalı ve İngiliz toplam 222 yolcu, 428 personel bulunuyor. Gemi, gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos adasına gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

İlçeye gelen ikinci gemi ise Bahama bayraklı 143 metre uzunluğundaki Star Legend. Sabah saatlerinde Kuşadası'ndan Bodrum'a gelen gemide ağırlıklı Amerikalı olmak üzere 48 yolcu, 197 personel bulunmuyor. Star Legend, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Rodos adasına gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

Sunrays yeniden Bodrum'da

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen ve Bodrum'a önceki yıllarda gelen 85 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki yat, yeniden ilçeye gelerek "Sunrays" Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

Turkuaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken yat, 9 kabinde 18 misafirin konaklamasına imkan veriyor. Her kabinin kendine özel terası ve jakuzisi olan yatın içerisi ise adeta mini saray. 2010 yılında Hollanda'da inşa edilen Cayman Adaları bayraklı yatın kiralık olarak hizmet verdiği öğrenildi.

Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da
Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da
Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da
Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da
Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da
Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da
Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da
Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da
Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da
Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da
Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en iyi yatlarından 'Sunrays', yeniden Bodrum'da - Son Dakika


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