Bodrum'daki oteller yaz sezonu için kapılarını açıyor - Son Dakika
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Bodrum'daki oteller yaz sezonu için kapılarını açıyor

08.04.2022 12:15
Bodrum'daki oteller yaz sezonu için kapılarını açıyor

Gözde tatil beldelerindeki oteller yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı ve kapılarını açmaya başladı.

Gözde tatil beldelerindeki oteller yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı ve kapılarını açmaya başladı.

Türkiye'nin en bilinen tatil bölgelerinden Bodrum'da yaz sezonu başlıyor. Akfen Grubu yatırımı olarak, adından sıkça söz ettiren Bodrum Loft, misafirlerini yeni sürprizlerle ağırlamak üzere kapılarını açıyor.

Mayıs'tan Kasım ayına, kısa ve uzun dönemli kiralama seçenekleri ile Bodrum'da turizmi 6 aya yayan Bodrum Loft'da 4 farklı tipteki 36 villanın tamamının kiralanması geçen yılın Eylül ayından tamamlanmıştı.

Tatilcilere yerel lezzetleri ve dünya mutfaklarını deneyimleme imkanı veren restoranları ile geniş bir yemek kültürünü bir araya getirmeye devam eden Bodrum Loft'un bu yılki sürprizi dünyaca ünlü restoran zinciri Nobu Restaurant oldu. Ünlü oyuncu Robert de Niro ve Şef Nobu Matsuhisa'nın ortağı olduğu Nobu Restaurant, İstanbul'un ardından 1 Haziran'da Bodrum Loft'ta kapılarını açacak. - MUĞLA

Bodrum'daki oteller yaz sezonu için kapılarını açıyor
Bodrum'daki oteller yaz sezonu için kapılarını açıyor

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Türkiye, Bodrum, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bodrum'daki oteller yaz sezonu için kapılarını açıyor - Son Dakika


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