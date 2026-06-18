Bodrum Limanı'na İki Kruvaziyer Gemisi Yanaştı - Son Dakika
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Bodrum Limanı'na İki Kruvaziyer Gemisi Yanaştı

Bodrum Limanı\'na İki Kruvaziyer Gemisi Yanaştı
18.06.2026 11:19
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Bodrum'a iki kruvaziyer gemisi ile toplam 2 bin 583 turist geldi, ilçede turistik ziyaretler başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kruvaziyer hareketliliği devam ederken, aynı gün içerisinde Bodrum Limanı'na yanaşan iki kruvaziyer gemisiyle ilçeye toplam 2 bin 583 turist geldi.

Malta bayraklı, 295 metre uzunluğundaki Mein Schiff 5 isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde Mykonos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Geminin akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edeceği öğrenildi. Gemide ağırlıklı olarak Alman turistlerin bulunduğu, toplam 2 bin 450 yolcu ile 906 personelin yer aldığı bildirildi. Öte yandan Fransa bayraklı, 131 metre uzunluğundaki Le Bougainville isimli kruvaziyer de Patmos Limanı'ndan Bodrum Limanı'na yanaştı. Geminin akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılıp Kos Limanı'na hareket edeceği belirtildi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu, toplam 133 yolcu ile 119 personelin bulunduğu kaydedildi.

Bodrum'a gelen kruvaziyer yolcularının gün boyunca ilçe merkezinde vakit geçirerek tarihi ve turistik noktaları ziyaret edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum Limanı'na İki Kruvaziyer Gemisi Yanaştı - Son Dakika

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