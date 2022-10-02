Bodrum Ticaret Odası'nda meslek komiteleri ve meclis üye seçimleri yapıldı - Son Dakika
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Bodrum Ticaret Odası'nda meslek komiteleri ve meclis üye seçimleri yapıldı

02.10.2022 21:32
Bodrum Ticaret Odası'nda meslek komiteleri ve meclis üye seçimleri yapıldı

Bodrum Ticaret Odası'nın (BODTO) iki ekibin yarıştığı meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı.

Bodrum Ticaret Odası'nın (BODTO) iki ekibin yarıştığı meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı.

BODTO binasında yapılan seçimlerde, Oda'nın mevcut başkanı Mahmut Kocadon mavi liste ile Engin Kaplan'ın liderliğindeki "Halikarnas Çalışma Grubu" yeşil liste ile yarıştı.

10 meslek komitesini temsilen 70 komite üyesi ile 30 meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Mavi liste tüm komitelerde en fazla oyu alıp seçimi kazandı. Mavi grup tarafları, oy sayımı tamamlanıp İlçe Seçim Kurulu yetkililerince meslek komitelerinde sonuçlar belirlendikçe sevinç gösterisinde bulundu.

Üç günlük itiraz sürecinin ardından hafta içinde bir günde, Oda'da başkan, yönetim kurulu, disiplin kurulu, meclis başkanı ve meclis divanı ile TOBB temsilcileri belirlenecek.

Mahmut Kocadon, Oda üyelerinin teveccühü ile 10 meslek grubunun hepsinde kazandıklarını belirterek ekibine teşekkür etti.

Sistemli ve çok çalıştıklarını ifade eden Kocadon, seçimlerin hoşgörü ortamında, karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini kaydetti.

Kazanan tarafın yüklerinin ağır olduğunu belirten diğer ekipten Engin Kaplan, çıtanın yükseldiğini ve ne zaman ihtiyaç duyarlarsa Oda yönetiminin yanında olacaklarını vurguladı.

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Kaynak: AA

Mahmut Kocadon, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum Ticaret Odası'nda meslek komiteleri ve meclis üye seçimleri yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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