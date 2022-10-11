BoE'nin alım programını genişletmesinin ardından tahvil faizleri geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

BoE'nin alım programını genişletmesinin ardından tahvil faizleri geriledi

11.10.2022 11:20
BoE'nin alım programını genişletmesinin ardından tahvil faizleri geriledi

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), günlük tahvil alım programını enflasyona endeksli tahvilleri de kapsayacak şekilde genişletmesinin ardından faizler geriledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), günlük tahvil alım programını enflasyona endeksli tahvilleri de kapsayacak şekilde genişletmesinin ardından faizler geriledi.

BoE'nin, piyasa işleyişinin yeniden sağlanması amacıyla başladığı uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin geçici alım programını, enflasyona endeksli tahvillerini de kapsayacak şekilde genişletmesinin ardından, tahvil ve döviz piyasasında oynaklığın azaldığı görülüyor.

Karar sonrası 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,75'ten 4,43'e, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 4,66'dan 4,55'e, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,58'den 4,23'e ve 1 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,01'den 3,73'e kadar geriledi.

Üst üste dört işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden sterlin/dolar paritesi ise 1,10 seviyesinin hemen üzerinde yatay seyrediyor.

BoE'nin bugünkü açıklamasında, piyasa işleyişini desteklemek ve devlet tahvili alımları planına düzenli bir şekilde son vermek için ek önlemler alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hafta başında özellikle enflasyona endeksli uzun vadeli devlet tahvilleri olmak üzere İngiltere tahvil piyasasında önemli bir yeniden fiyatlandırma görüldü. Bu piyasadaki işlev bozukluğu İngiltere finansal istikrarı için önemli bir risk oluşturuyor. Bu nedenle Banka, uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin alımını, enflasyona endeksli devlet tahvillerini de kapsayacak şekilde genişletmeye karar verdi. Söz konusu alımlar, 11-14 Ekim döneminde geçerli olacak. 10 milyar sterline kadar yapılacak olan alımların 5 milyar sterlini uzun vadeli geleneksel devlet tahvillerine, 5 milyar sterlini ise enflasyona endeksli devlet tahvillerine tahsis edilecek."

Piyasa işleyişine yönelik risklerin azaldığına karar verildiğinde tüm alımların sorunsuz ve düzenli bir şekilde gevşetileceği vurgulanan açıklamada, operasyonel detayların ayrı bir açıklama ile yayımlanacağı bilgisi verildi.

Tahvil alım programı 28 Eylül'de açıklanmıştı

Merkez bankalarının agresif faiz artırımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda, İngiliz hükümetinin enflasyonla mücadeleye gölge düşürebilecek vergi indirimi planını duyurması ile tahvil ve döviz piyasasında yaşanan çalkantı, 28 Eylül'de BoE'nin tahvil alımı hamlesini açıklamasının ardından durulmuştu.

İlerleyen günlerde, İngiltere hükümetinin, ülke merkez bankası politikalarıyla ters düşen yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi dilimini kaldırma planından vazgeçtiklerini duyurması ile düşüşü belirginleşen İngiltere'nin tahvil faizleri geçen haftadan itibaren ise tekrar yükselişe geçmişti.

Merkez Bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile şahin para politikalarının devam edecekleri yönünde oluşan beklentiler, resesyon endişeleri ve azalan likidite, küresel ölçekte tahvil piyasalarında geçen haftadan itibaren satış baskısının etkili olmasına neden olmuştu.

Para piyasalarında, BoE'nin önümüzdeki toplantıda 100 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya devam ederken bugün BoE Başkanı Andrew Bailey'nin Türkiye saati ile 21.35'de gerçekleştirmesi beklenen konuşma yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin de tahvil piyasasının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, perşembe günü de ABD'nin enflasyon verilerinin takip edileceğini anımsattı.

YORUMLAR
500
ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüşünü sürdürdü ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüşünü sürdürdü İngiltere'de 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşire hakim karşısına çıktı İngiltere'de 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşire hakim karşısına çıktı
Kaynak: AA

Merkez Bankası, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BoE'nin alım programını genişletmesinin ardından tahvil faizleri geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:11:35. #1.13#
SON DAKİKA: BoE'nin alım programını genişletmesinin ardından tahvil faizleri geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement