İngiltere Merkez Bankası (BoE), Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, kamu borcu baskıları ve yapay zeka şirketlerinin gelecekteki kazançlarına yönelik dalgalı beklentilerin küresel finansal sistemdeki kırılganlıkların aynı anda ortaya çıkma riskini artırdığını bildirdi.

BoE bünyesindeki Finansal Politika Komitesi (FPC), Kasım 2026 Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı.

Raporda, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, kamu borcu baskıları ve yapay zeka şirketlerinin gelecekteki kazançlarına yönelik dalgalı beklentilerin küresel finansal sistemdeki kırılganlıkların aynı anda ortaya çıkma riskini artırdığı belirtildi.

Temmuz ayındaki son değerlendirmeden bu yana Orta Doğu'daki çatışmaların küresel enerji piyasalarını ve tedarik zincirlerini bozmaya devam ettiği vurgulanan raporda, bunun da enflasyonist baskıları artırdığı ve tahvil faizlerini yukarı çektiği kaydedildi.

BoE raporunda, "Enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin görünüm, belirsizliğini korurken Orta Doğu'daki gelişmelere ve bunların etkilerine karşı hassas olmaya da devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Yapay zeka yatırımlarının küresel büyümeyi desteklediğine işaret edilen raporda, "Bununla birlikte, yapay zeka finansmanının giderek karmaşık, döngüsel ve şeffaflıktan uzak bir biçimde hızla genişlemesi, küresel finansal sistemdeki karşılıklı bağımlılıkları derinleştirerek bir alandaki stresin diğerine yayılma olasılığını artırıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda ayrıca, gelişen yapay zeka ajanları ve açık ağırlıklı modellerin, siber ve operasyonel riskleri finansal istikrar açısından daha belirgin bir tehdit haline getirdiği uyarısında bulunuldu. Yüksek faiz ve maliyet ortamının bazı hane halklarının finansal hareket alanını daralttığı belirtilen raporda, ayrıca kamu borcu sürdürülebilirliği üzerindeki baskıyı da artırdığı ifade edildi.

Büyük bankaların sermaye yükümlülüklerinde 50 baz puanlık indirim

Küresel risklere rağmen İngiltere bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve yüksek likidite yapısını koruduğu belirtilen raporda, bankaların reel ekonomiye kredi sağlamaya devam ettiği kaydedildi.

Raporda, Komite'nin, bankaların kriz dönemlerinde bile hane halkı ve işletmelere kredi vermeyi sürdürebilmesi amacıyla elinde tutması gereken ek sermaye tamponunu yüzde 2 düzeyinde sabit bıraktığı, ayrıca BoE'nin, banka sermaye çerçevesine ilişkin gözden geçirme sürecini tamamlayarak kredi kapasitesini artıracak yeni reformları duyurduğu belirtildi.

BoE raporunda, buna göre, risk ağırlıklı varlık ve kaldıraç oranı düzenlemelerindeki değişikliklerle büyük İngiliz bankalarının Tier 1 (Ana Sermaye) yükümlülüklerinin normal dönemlerde yaklaşık 50 baz puan azaltılacağı vurgulandı.

Yapılan son düzenlemelerle sistem genelindeki sermaye yükümlülüğü referans seviyesinin de yaklaşık yüzde 13 bandına çekileceği belirtilen raporda özellikle yurt içi odaklı büyük bankaların sermaye gereksinimlerinde 60 baz puana varan düşüş sağlanacağı kaydedildi.

Raporda, söz konusu adımların İngiliz bankalarına hane halkı ve işletmelere kullandırılmak üzere milyarlarca sterlinlik ek kredi kapasitesi yaratmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Bankacılık sektörünün daha kapsamlı sermaye gevşemesi taleplerine de yanıt verildiği bildirilen raporda, açıklanan reformların ötesinde yapılacak bir sermaye indiriminin finansal istikrarsızlık riski doğuracağı uyarısı yapıldı.

Raporda, "Bu gözden geçirmede belirlenenlerin ötesindeki indirimler, bankacılık sisteminin şokları absorbe etme kapasitesini zayıflatarak uzun vadeli ekonomik büyümeyi riske atacaktır. Önemli ölçüde daha düşük sermaye gereksinimleri, finansal istikrarı ve eşit rekabet koşullarını teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası standartları baltalama riski de taşır." ifadelerine yer verildi.