Boğaz Geçiş Ücretleri Zamlı Tarifeye Göre Artırıldı ve Bundan Sonra Her Yıl Güncellenecek - Son Dakika
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Boğaz Geçiş Ücretleri Zamlı Tarifeye Göre Artırıldı ve Bundan Sonra Her Yıl Güncellenecek

01.07.2023 09:42

Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden alınan ücretler, yeni zamlı tarifeye göre yükseltildi. Net ton başına 4,08 dolar olan ücret, 4,42 dolara çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu artışın boğazlardan sağlanan geliri artıracağını belirtti. Ücretler her yıl 1 Temmuz'da güncellenecek ve bu sayede ülkeye döviz girişi artırılacak.

Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden bugünden itibaren zamlı tarifeye göre ücret alınacak. Buna göre, net ton başına 4,08 dolar olan ücret, 4,42 dolara yükseldi.

BAKAN URALOĞLU: BOĞAZLARDAN SAĞLADIĞIMIZ GELİR ARTACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı; "Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık boğaz geçiş ücretleri her yıl yeniden güncellenecek. Boğazlardan sağladığımız gelir artacak. Fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden bir gemiden toplam 3 bin 240 dolar ücret alınıyordu. Bu ücret ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükseltildi. Yeni tarife ile 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak. Bu sayede ülkeye döviz girişi artırılacak."

ÜCRETLER HER YIL 1 TEMMUZ'DA GÜNCELLENECEK

Montrö Sözleşmesi'ne göre; Türk Boğaz'larından uğraksız geçecek gemilerden fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor. Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı temel alınırken, birim olarak da "Altın Frank" esas alınıyor. Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kaldı. Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği artık boğaz geçiş ücretleri, her yıl 1 Temmuz'da yeniden hesaplanıp otomatik olarak güncellenecek.

NEYDİ NE OLDU?

1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden gemilerin net tonu başına 0,8063 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkarıldı. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olarak yeniden güncellendi.

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Boğaz Geçiş Ücretleri Zamlandı Boğaz Geçiş Ücretleri Zamlandı

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