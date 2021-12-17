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BoJ para politikasını değiştirmedi, bazı salgın dönemi desteklerinin süresini uzattı - Son Dakika

BoJ para politikasını değiştirmedi, bazı salgın dönemi desteklerinin süresini uzattı

17.12.2021 08:49
BoJ para politikasını değiştirmedi, bazı salgın dönemi desteklerinin süresini uzattı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, salgın döneminde devreye aldığı küçük ve orta ölçekli firmalara finansman desteği süresini 6 ay uzattı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, salgın döneminde devreye aldığı küçük ve orta ölçekli firmalara finansman desteği süresini 6 ay uzattı.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Karar metninde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yurt içi ve yurt dışı ekonomiler üzerindeki devam eden önemli etkisine rağmen Japonya'daki finansal koşulların genel olarak iyileştiği belirtilerek, büyük ölçekli firmalara yönelik tahvil ihraçlarının olumlu karşılandığı ve kredi piyasasında likidite ihtiyacının azaldığı vurgulandı.

Küçük ve orta ölçekli firmaların ise mali pozisyonları iyileşme eğiliminde olsa da yüz yüze hizmetler gibi bazı sektörlerde zayıflıkların sürdüğü aktarılan metinde, "Bu çerçevede BoJ Politika Kurulu, Kovid-19 etkilerine karşı küçük ve orta ölçekli firmalara finansman desteği sağladığı özel programının süresini, revize edilen şartlar ve koşullar altında 6 ay öteleyerek Eylül 2022'ye uzatma kararı aldı. Banka, ağırlıklı olarak büyük ölçekli firmalar tarafından ihraç edilen şirket tahvilleri ve ticari menkul değerlere yönelik sağladığı fon programını ise planlandığı gibi Mart 2022'de tamamlama kararı aldı." denildi.

Metinde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Enflasyondaki yıllık değişim oranının, enerji fiyatlarındaki artışın bir yansıması olarak kısa vadede pozitif bölgede ılımlı bir şekilde artması muhtemel. Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz. BoJ, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edecek. Şimdilik banka, Kovid-19 salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir."

Merkez Bankası, Politika, Japonya, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BoJ para politikasını değiştirmedi, bazı salgın dönemi desteklerinin süresini uzattı - Son Dakika Ekonomi


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