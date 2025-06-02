Bolat, IATA Yönetim Kurulu'na Yeniden Seçildi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu'na ikinci kez seçildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, IATA Yönetim Kurulu'nun 81. Genel Kurul Toplantısı Yeni Delhi'de yapıldı.

Yönetim Kurulu'na seçilen Bolat, üç yıl sürecek görev döneminde sektörün önde gelen yöneticileriyle birlikte küresel havacılık vizyonuna katkı sağlamayı sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, "IATA yönetim kuruluna yeniden seçilmek oldukça gurur verici. Bu sorumluluk sadece bayrak taşıyıcımızın gücünü ve vizyonunu yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin küresel havacılık sahnesinde etkisini giderek belirginleştiriyor. THY olarak, IATA'nın stratejik girişimlerine ve sektörümüzün geleceğine aktif katkı sağlamayı tüm kararlılığımızla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.