Bakan Bolat: Türkiye hizmet ihracatında dünyada zirvede

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hizmetler ihracatında dünyada en çok fazla veren ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Yüksek teknolojili ürün ihracatındaki yükseliş, Türkiye'nin üretimde ve ticarette ulaştığı seviyenin en somut göstergelerindendir." ifadelerini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 82. Mali Genel Kurulu'na katıldığını bildirdi.

Ülkenin üretim gücüne, ihracat kapasitesine ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Bolat, Türkiye'nin son 24 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan savunma sanayisine, üretimden teknolojiye kadar her alanda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğine işaret etti.

Bolat, ülkenin 1,6 trilyon doları aşan milli geliri ile mal ve hizmetler ihracatına dayalı büyüme modeliyle küresel ekonomide daha güçlü bir konuma yükseldiğini vurguladı.

Mal ihracatında geçen yıl 273,3 milyar dolara, hizmetlerde 122,6 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin önemli başarılarından birine imza attıklarına dikkati çeken Bolat, yüksek teknolojili üretim, savunma ve havacılık sanayisi, lojistik, yazılım, e-ticaret ve hizmet sektörlerindeki güçlü performansla Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Bolat, savunma ve havacılık ihracatının 10 milyar doları aştığına da değinerek, şunları kaydetti:

"Hizmetler ihracatında dünyada en çok fazla veren ilk ülkeler arasında yer almamız ve yüksek teknolojili ürün ihracatındaki yükseliş, Türkiye'nin üretimde ve ticarette ulaştığı seviyenin en somut göstergelerindendir. Bakanlık olarak ihracatçımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştırıyor, gümrüklerde dijitalleşmeyi hızlandırıyor, esnafımızı ve kooperatiflerimizi destekliyor, piyasa düzenini ve tüketicimizin hakkını korumak adına denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğiyle üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı daha da güçlendirmeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi küresel ticaretin, yatırımın ve üretimin merkezlerinden biri haline getirmeye devam edeceğiz."