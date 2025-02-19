Bolat ve Finlandiya Büyükelçisi Görüştü

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ile bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanlığında Hamalainen'i kabul ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ile Finlandiya ikili ticari ilişkilerinin seyri üzerinde istişarelerde bulunup, Helsinki'de düzenlenecek olan Türkiye-Finlandiya JETCO Toplantısı kapsamında iş birliği fırsatlarını etraflıca ele aldık. NATO müttefikimiz Finlandiya ile her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari ilişkilerde de işbirliğimizin derinleşerek gelişmesi hususunda kararlığımızı vurguladık."