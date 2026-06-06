Bolat ve Kapinga'nın İstanbul Görüşmesi - Son Dakika
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Bolat ve Kapinga'nın İstanbul Görüşmesi

06.06.2026 14:34
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Ticaret Bakanı Bolat, Tanzanya Bakanı Kapinga ile ticaret hedeflerini görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Judith S. Kapinga ile bugün İstanbul'da bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İstanbul'da Kapinga ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, son dönemde ikili ilişkilerimizde yakalanan olumlu ivmenin sürdürülmesi ve Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması yönündeki ortak kararlılığımızı teyit ettik. Bu kapsamda Ortak Ticaret Komitesi (JETCO) Birinci Dönem Toplantısı'nın bir iş forumu ile birlikte en kısa sürede Tanzanya'da düzenlenmesi hususunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin ülkelerimiz ve iş dünyalarımız için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, İstanbul, Tanzanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolat ve Kapinga'nın İstanbul Görüşmesi - Son Dakika

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