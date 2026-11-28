Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı vesilesiyle, KEK Eş Başkanlığını yürüttüğümüz Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile iki ülkenin üst düzey yetkililerinin de katılımıyla çalışmalarımıza başladık. Görüşmelerimizde, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ana gündem maddelerini, ulaştırma, sanayi ve tarım başta olmak üzere ele aldık ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi öngörülen projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Bunun yanında, Devlet Başkanlarımızca belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dengeli bir şekilde ulaşmak için atılacak adımlar ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık"