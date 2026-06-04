Bolat ve Seydou'dan Ticaret Görüşmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerli Bakan Seydou ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın da katıldığını belirten Bolat, iki ülke arasında artan ikili ticareti, yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için öncelikli sektör ve yasal altyapı başlıklarını ele aldıklarını ifade etti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla bugün Bakan Seydou ile imzaladığımız bakanlıklarımız arasında Ortak Ekonomik ve Ticari Komisyon kurulmasına ilişkin ortak deklarasyonun, önümüzdeki dönemde ikili temaslarımızı artırarak, kazan-kazan temelinde ticaret ve yatırımlarımıza destek olacağına inanıyoruz."